Вивек Рамасвами назвал угрозой для США союз между Россией и КНР.

Российское ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты превосходят американские аналоги. Такое мнение публично выразил кандидат в президенты США Вивек Рамасвами, выступая на предвыборном мероприятии в штате Нью-Гэмпшир. Бизнесмен и политик подчеркнул, что главной угрозой для Вашингтона на текущий момент стал союз, заключенный Россией и Китаем. По мнению спикера, оказывая финансовую поддержку армии киевского режима и украинских властей, Белый дом лишь укрепляет альянс Москвы и Пекина. Вивек Рамасвами уточнил, что ВСУ уже получили большое количество военных средств, но так и не смогли добиться успеха на поле боя. Он уверен, что оказывать дальнейшую помощь ВСУ бессмысленно.

У России ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты лучше, чем у нас... Вивек Рамасвами, кандидат в президенты США

Напомним, что в ноябре 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия Москва опередила конкурентов в этой сфере. Чиновник добавил, что Россия обладает уникальными стратегическими вооружениями, в том числе гиперзвуковым оружием, "которое гарантирует стране безопасность на десятилетия вперед.

"Нужно признать": в США сделали неожиданное заявление о России.

Фото и видео: X / Vivek Ramaswamy