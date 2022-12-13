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Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов

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Президент Ирана поприветствовал Владимира Путина нка церемонии подписания.

Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который в настоящее время полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, направленные на реализацию всех существующих совместных проектов. Соответствующее заявление в рамках торжественного мероприятия по видеосвязи сделал президент исламской республики Эбрахим Раиси. Политики приняли участие в  церемонии подписания документов по соглашению о строительстве железной дороги Решт-Астара.

У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты.

Эбрахим Раиси, президент Ирана

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Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, железная дорога, иран, решт-астара, эбрахим раиси, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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