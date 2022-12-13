Раиси призвал активизировать реализацию совместных с Россией проектов

Президент Ирана поприветствовал Владимира Путина нка церемонии подписания.

Россия и Иран обладают большим экономическим потенциалом, который в настоящее время полностью не задействован, и страны обязаны приложить необходимые усилия, направленные на реализацию всех существующих совместных проектов. Соответствующее заявление в рамках торжественного мероприятия по видеосвязи сделал президент исламской республики Эбрахим Раиси. Политики приняли участие в церемонии подписания документов по соглашению о строительстве железной дороги Решт-Астара.

У нас большой экономический потенциал, который пока еще не задействован в полной мере. Мы должны задействовать все силы, средства и возможности, чтобы были реализованы все эти проекты. Эбрахим Раиси, президент Ирана

США считают визит Лукашенко в Иран проявлением сближения Ирана и России.

Фото и видео: Kremlin.ru