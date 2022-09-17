В Таджикистане считают, что следует более активно бороться с ввозом наркотиков в ШОС.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон: наркотрафик в Афганистане остается актуальной проблемой. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на заседании стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Политик уточнил, что коллегам следует обсудить вопрос формирования антинаркотической структуры из-за распространения контрабанды запрещенных веществ в регионе.

Пришло время реализовать идею о создании отдельной антинаркотической структуры ШОС. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана

Политик заметил, что Таджикистан фиксирует резкий рост объема изъятий компетентными правоохранительными органами наркотиков, идущих с территории соседнего государства. По словам Рахмона, международные террористические группировки создают плацдарм для насаждения религиозного экстремизма в регионе. Политик призывает коллег по ШОС действовать на опережение и учитывать риски, которые появляются в сфере безопасности.

Жена погибшего в Таджикистане петербургского мотоциклиста собирает деньги, чтобы вывезти тело.

Фото и видео: YouTube / Baku TV | RU