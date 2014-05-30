Жена погибшего в Таджикистане петербургского мотоциклиста собирает деньги, чтобы вывезти тело

Мужчина разбился во время воздушной прогулки на параплане.

Жена петербуржца, разбившегося на параплане во время отдыха Таджикистане, собирает деньги на похороны мужа. Кроме того, женщина хочет доставить тело супруга на родину. Об этом сообщили в группе "Мотосолидарность. Официальная страница" в социальной сети "ВКонтакте".



В сообществе собирают средства, чтобы помочь жене известного в городе байкера. По словам товарищей, мужчина был позитивным и отзывчивым человеком.

Ушел настоящий и светлый человек, надежный и крепкий товарищ. Все регионы видели его машину в бесконечных поездках, тысячи человек ему благодарны за помощь и участие. Паша был человеком слова и репутацию свою заработал честным трудом. Паша очень любил жизнь, он был искренним и открытым парнем, всегда приходил на помощь, он просто жил этим. Мотосолидарность. Официальная страница

Ранее на Piter.tv: на трассе "Магнитная – поселок имени Морозова" иномарка Saab перевернулась и улетела в дерево.

Фото: ВКонтакте / Мотосолидарность. Официальная страница