На концерте "Рахманинов. Piano" слушателей ждёт захватывающее музыкальное переживание, потому что Рахманинов писал только то, во что верил. Он не писал "на заказ", но его музыка всё равно была популярной и остается такой и сейчас. Его сочинения "сквозят" в отрывках произведений, исполняемых Сарой Брайтман, Queen, Синатрой... Amadeus Concerts готовит интереснейшую программу, которая безусловно станет подарком всем ценителям творчества Рахманинова.
Место: Petrikirche (Невский пр., д. 22-24)
Цена: от 900 рублей по ссылке
Фото: организаторы
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