Произведения Рахманинова есть в репертуаре любого пианиста с мировым именем.

На концерте "Рахманинов. Piano" слушателей ждёт захватывающее музыкальное переживание, потому что Рахманинов писал только то, во что верил. Он не писал "на заказ", но его музыка всё равно была популярной и остается такой и сейчас. Его сочинения "сквозят" в отрывках произведений, исполняемых Сарой Брайтман, Queen, Синатрой... Amadeus Concerts готовит интереснейшую программу, которая безусловно станет подарком всем ценителям творчества Рахманинова.

Место: Petrikirche (Невский пр., д. 22-24)

Цена: от 900 рублей по ссылке

Фото: организаторы