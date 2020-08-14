Работники минского метро присоединились к забастовке против фальсификаций на выборах президента Белоруссии и милицейского насилия в отношении протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.
Отмечается, что поезда продолжают движение, перевозка пассажиров осуществляется.
Бастующие работники метро выстроились в "цепь солидарности", которые сейчас можно увидеть почти по всей стране.
Ранее глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии.
Видео: TG / belamova, NEXTA live
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