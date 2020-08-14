Бастующие работники выстроились в "цепь солидарности".

Работники минского метро присоединились к забастовке против фальсификаций на выборах президента Белоруссии и милицейского насилия в отношении протестующих. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta.

Отмечается, что поезда продолжают движение, перевозка пассажиров осуществляется.

Бастующие работники метро выстроились в "цепь солидарности", которые сейчас можно увидеть почти по всей стране.

Ранее глава Еврокомиссии призвала ЕС ввести санкции против Белоруссии.

Видео: TG / belamova, NEXTA live