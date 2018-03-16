На Наличной рабочие укрыли машину петербуржца фанерой, чтобы не повредить

Петербургские рабочие позаботились о чужой машине, закрыв ее фанерным листом.

На Васильевском острове рабочие “спасли” автомобиль петербуржца, украв его фанерой. Разнорабочие проявили чудеса смекалки, чтобы оградить припаркованное транспортное средство от возможного обрушения частей фасада здания. На момент паркинга машины, в рядом стоящем доме производился ремонт. На улицу падала сбитая плитка со стен. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Рабочие сбивали плитку с самого верхнего этажа. А дом высокий, этажей двенадцать. Летела хорошо Александр Подторжнов, очевидец

Необычную заботу об имуществе проявили ремонтные службы по Наличной улице, 51. Прохожим удалось запечатлеть на фотографию необычный способ защиты иномарки от повреждений. О реакции владельца закрытого фанерным листом “Рено” ничего не известно. Кроме настила, рядом с машиной ответственные сотрудники установили ограждения.

Фото: Вконтакте/Экстренный вызов Санкт-Петербург