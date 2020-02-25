Рабочего разрубило под тигельным прессом на складе в Петербурге

26-летний рабочий получил смертельную травму.

На складе одного из производств на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге погиб 26-летний рабочий. Его затянуло под тигельный пресс, который предназначен для рубки различных видов картона и пластмассы.

Все произошло в разгар рабочего дня в пятницу, 6 сентября. Погибший — гражданин Узбекистана. Как пишет АН "Оперативное прикрытие", молодой человек не состоял на миграционном учете, официально трудоустроен не был.

Останки рабочего в настоящий момент направлены в морг. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что мужчина утонул в Мойке из-за внезапного сердечного приступа.

Фото: Piter.TV