Рабочая неделя в Петербурге завершится облачной погодой

Ночью местами в городе прошли дожди, к утру столбик термометра поднялся до +5 градусов.

В Петербурге в пятницу, 15 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью местами в городе прошли дожди, к утру столбик термометра поднялся до +5 градусов. Утром ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 м/с, к обеду порывы ослабеют и скорость составит 1-6 м/с. Воздух прогреется до +7 градусов.

Самая низкая температура в Петербурге 15 ноября была зафиксирована в 1887 тогда столбик термометра опустился до -16 градусов, самым теплым этот день был в 2010 году – плюс 10 градусов.

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