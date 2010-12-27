Пятница в Петербурге завершится небольшим дождем

Воздух днем прогреется до +10…+12 градусов, ночью было +5…+7 градусов.

В пятницу, 27 сентября, жителям Петербурга пообещали пасмурную погоду со слабыми туманами и небольшим дождем. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного управления гидрометцентра.

Воздух днем прогреется до +10…+12 градусов, ночью было +5…+7 градусов. В городе ожидается переменный ветер со скоростью 1-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Самая низкая температура в Петербурге 27 сентября была зафиксирована в 1906 году, тогда столбик термометра опустился до -2 градусов, самым теплым этот день был в 1917 году – плюс 22 градуса.

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