В конце рабочей недели в Петербурге похолодает

В пятницу, 24 апреля, в Петербург придет похолодание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков.
В ночь на пятницу в Северной столице ожидается снег с дождем. Днем продолжит идти дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 3-8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.
Спасатели просят автомобилистов быть осторожными на дорогах. Ночью на них может образоваться гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. В субботу продолжится похолодание.
Ранее мы писали, что на побережье Финского залива прилетели десятки лебедей.
Фото: pixabay.com
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