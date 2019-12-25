В конце рабочей недели в Петербурге похолодает

В ночь на 24 апреля в городе на Неве ожидается снег с дождем.

В пятницу, 24 апреля, в Петербург придет похолодание. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу и Ленобласти, ссылаясь на прогноз синоптиков.

В ночь на пятницу в Северной столице ожидается снег с дождем. Днем продолжит идти дождь. Температура воздуха прогреется до плюс 3-8 градусов. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Спасатели просят автомобилистов быть осторожными на дорогах. Ночью на них может образоваться гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. В субботу продолжится похолодание.

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