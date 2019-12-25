Рабочая неделя в Петербурге началась с ясной погоды

Циклон принесет в Петербург сухую и практически безоблачную погоду.

В понедельник, 23 марта, погоду в Петербурге будет определять обширный антициклон, который накрыл всю северную половину европейской части России. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Циклон принесет в Петербург сухую и практически безоблачную погоду. Солнце в течение дня прогреет воздух, который остыл за ночь. Днём на улице потеплеет до +5 градусов. В Ленобласти – до +6 градусов.

Ветер будет дуть со скоростью 8 м/с с юго-запада. Атмосферное давление 23 марта будет в норме.

К выходным в Петербурге потеплеет до +14 градусов.

Фото: Piter.TV