РЖД проверит на фейковость новость о BlaBla-поезде из Петербурга в Москву

Ранее в сети появилась информация, что двое друзей проехались из одной столицы в другую в кабине машиниста поезда.

Компания ООО "РЖД" пообещала проверить на фейковость новость о поездке двух молодых людей в кабине машиниста. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее в сети появилась информация, что молодой человек вместе с другом, воспользовавшись сервисом BlaBlaCar, смогли доехать из Петербурга в Москву в кабине машиниста поезда. Для установления истины, специалисты проверят камеры наблюдения. Эти видеозаписи дадут понимание — была ли распространяемая информация фейком или нет. Если слухи окажутся правдой, то причастных к происшествию привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что РЖД ввели дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом.

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