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RT назвал искаженными сообщения СМИ со словами Симоньян о пенсиях

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Некоторые издания, пишет RT, в своих новостях о данной реплике написали оценочные глаголы "осудила" и "раскритиковала".

RT назвал искаженными сообщения СМИ со словами главного редактора телеканала Маргариты Симоньян о пенсиях.

Некоторые издания успели написать, что Симоньян в эфире "Соловьёв Live" рассказала о гражданах России, которые жалуются на маленький размер пенсий. Она рассказала, что "с дрожью вспоминает" 1999-й год, когда "пенссии вообще не платили". Сейчас, по словам главреда, пенсии и маленькие, но они больше, чем были, и продолжают расти.

Дайте только время нашей стране нормально развиваться без потрясений.

Маргарита Симоньян, главный редактор Russia Today

Некоторые издания, пишет RT, в своих новостях о данной реплике написали оценочные глаголы "осудила" и "раскритиковала".

Ранее Кремль оценил призыв присоединить Донбасс к России.

Теги: russia today, маргарита симоньян, сми
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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