РИА Новости: военные ВСУ не забирают тела погибших под Артемовском сослуживцев

Боец ЧВК "Вагнер" рассказал о том, что ВСУ не хотят получать тела погибших.

Журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на собственные источники рассказали о том, что солдаты Вооруженных сил Украины не забирают тела погибших под Артемовском сослуживцев. Также противник отказывается от обмена погибшими. Такие сведения СМИ предоставил боец российской частной военной компании "Вагнер". Он показал корреспонденту брошенные тела украинских военных, которые обороняли населенный пункт Берховка. Россиянин добавил, что бойцы не препятствуют тому, чтобы забирались тела погибших.

Вот, пожалуйста, лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте. боец ЧВК "Вагнер"

Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости