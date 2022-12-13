Российские силы установили контроль над населенным пунктом Зализнянское

Данный населенный пункт находится около Артемовска.

Российские представители установили контроль над населенным пунктом Зализнянское, расположенным под городом Артемовском. Соответствующее заявление перед журналистами сделал основатель российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер". Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер"

Напомним, что днем ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили о том, что после заседания ставки верховного главнокомандующего экспертами было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название - Бахмут). Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужныйсчитает оборону данного города ключевым элементом в удержании киевским режимом всего фронта. По последним сведениям, Россия смогла перерезать или взять под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску.

"РИА Новости": боец "Вагнера" рассказал, как сыпется оборона ВСУ под Артемовском.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ