РИА Новости: пленный боец ВСУ передал российским солдатам сведения о наводчиках

Мужчина поделился сведениями о работе ВСУ с российскими военными.

Добровольно сдавшийся в плен России украинский офицер передал военнослужащим подробные сведения о корректировщиках, которые скрытно наводят удары артиллерии Вооруженных сил Украины по жилым кварталам в Донецкой народной республике., указал на конкретные зоны ответственности этих дронов. Соответствующей информацией поделились журналисты "РИА Новостей". Они пояснили, что боец также передал личные сведения и указал телефоны командования 10-го армейского корпуса армии киевского режима на южном направлении. По социальным сетям распространился ролик, на котором иностранец показывает на смартфоне электронные файлы с данными.

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что решил сдаться после СМС от ВС РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости