РФ внесла предложения по строительству АЭС в Казахстане

Глава МИД РФ напомнил об обсуждениях вопроса властями Казахстана.

Москва внесла собственные предложения по строительству атомной электростанции на территории Казахстана, а государственная корпорация "Росатом" готова предоставить иностранным партнерам свои компетенции. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан.

Мы следили за тем референдумом, который президент Токаев провел, он получил поддержку в своих планах развития атомной энергетики. Росатом готов полностью предоставить свои компетенции для того, чтобы решать. Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что в Казахстане 6 октября состоялся республиканский референдум по строительству АЭС. На мероприятии большинство проголосовавших поддержали возведение станции такого типа. Власти страны теперь рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий. Среди кандидатов указывается китайская компания CNNC, южнокорейская фирма KHNP, "Росатом" и французское предприятие EDF.

Лавров отметил готовность РФ прислушаться к здравым идеям Брюсселя по Украине.

Фото и видео: МИД России