Лавров отметил готовность РФ прислушаться к здравым идеям Брюсселя по Украине

Глава МИД указал, что вопрос возобновления контактов с Москвой должна инициировать администрация в Вашингтоне.

Москва будет готова прислушаться к здравым идеям, выдвигаемых из стран коллективного Запада по украинскому кризису, однако в настоящее время общеевропейская позиция ведет ситуацию в тупик. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан.

Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского". Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа.

Фото и видео: МИД России