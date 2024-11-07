Лавров отметил готовность РФ прислушаться к здравым идеям Брюсселя по Украине

Москва будет готова прислушаться к здравым идеям, выдвигаемых из стран коллективного Запада по украинскому кризису, однако в настоящее время общеевропейская позиция ведет ситуацию в тупик. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан.
Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского".
Сергей Лавров, глава МИД России
Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа.
Фото и видео: МИД России
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