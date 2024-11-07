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Лавров отметил готовность РФ прислушаться к здравым идеям Брюсселя по Украине

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Глава МИД указал, что вопрос возобновления контактов с Москвой должна инициировать администрация в Вашингтоне.

Москва будет готова прислушаться к здравым идеям, выдвигаемых из стран коллективного Запада по украинскому кризису, однако в настоящее время общеевропейская позиция ведет ситуацию в тупик. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по результатам рабочего визита в Казахстан.

Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и из других столиц единой Европы, как они себя называют, мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского".

Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров прокомментировал контакты с командой Трампа.

Фото и видео: МИД России

Теги: евросоюз, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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