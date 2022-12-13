РФ рассчитывает на урегулирование возможного присоединения Армении к Римскому статуту

Мария Захарова ожидает от Еревана решения в союзническом ключе.

Российское руководство рассчитывает на урегулирование возможного присоединения Армении к Римскому статуту, особенно после решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на "арест" главы государства Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница добавила, что вопрос должен быть урегулирован в союзническом ключе.

Эта тема является предметом обсуждения в ходе контактов на высоком уровне как в Москве, так и в Ереване. Детали этих контактов я разглашать не считаю необходимым. Конечно, предполагаем, что этот сюжет будет урегулирован в приемлемом ключе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова считает рекомендации МОК стремлением исключить Россию из мирового спорта.

Фото и видео: МИД России