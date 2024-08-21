Германия должна представить Совету Безопасности при Всемирной организации информацию о расследовании подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление сделал перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке первый заместитель постоянного российского представителя Дмитрий Полянский. Дипломат считает, что коллективный Запад все еще пытается намекнуть общественности о том, что он все еще верит в честность и профессионализм Берлина и Стокгольма в сфере расследования теракта.
Помните, их единственным выводом было то, что "Северный поток" на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет. Но вопрос сейчас не в этом, вопрос в том, что Германия должна поделиться с СБ тем, что у нее есть.
Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН
Постпредство РФ: представительство Африки в СБ ООН не соответствует роли континента.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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