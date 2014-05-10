РФ призывает Британию не создавать очаг напряженности в Арктике

Александр Гусаров сообщил о провокации, которую хочет устроить Лондон в Баренцевом море.

Россия призывает Британию не создавать искусственный очаг напряженности в Арктике. Соответствующее заявление в рамках телеэфира на канале "Россия-24" сделал временный поверенный Москвы в Лондоне Александр Гусаров. Информацией дипломат поделился в связи с комментарием о пролете британского разведывательного самолета над акваторией Баренцева моря.

Мы призываем наших британских коллег не идти по этому рискованному пути, не создавать в Арктике, в регионе, который объявлен ареалом мира и сотрудничества, искусственный очаг напряженности на ровном месте. Александр Гусаров, дипломат РФ

Эксперт напомнил о том, что пролет иностранного борта в России считают преднамеренной и осознанной провокацией британских властей, направленной на попытку "вскрыть" оборонную систему РФ.

Посол России в Кабуле заявил о необходимости сотрудничества с властями Афганистана.

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