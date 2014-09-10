РФ хочет возобновить работу межправкомиссии по торговле с Колумбией в 2025 году

Глава МИД РФ поприветствовал на встрече коллегу Луиса Хильберто Мурильо.

Москва рассчитывает возобновить работу межправительственной двухсторонней комиссии между Россией и Колумбией по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества в 2025 году. Соответствующей информацией с иностранной делегацией из страны Латинской Америки поделился российский министр по внешней политике Сергей Лавров. Дипломат открыл переговоры со своим коллегой Луисом Хильберто Мурильо.

Также хотим углублять наши торгово-экономические связи. С этой целью рассчитываем на то, что в следующем году сможем возобновить работу межправительственной двусторонней комиссии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал о проблемах при заправке самолета из-за санкций.

Фото и видео: МИД России