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В Петербурге может появиться историческое подразделение РАН
Сегодня, 13:06
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lesjasap
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В Петербурге может появиться историческое подразделение РАН

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На данные нужды может понадобиться около одного миллиарда рублей.

В Петербурге может появиться отделение Российской академии наук. О запуске проекта сообщила вице-премьер татьяна Голикова во время встречи членов Центра фундаментальных исследований.

Спикер отметила, что сейчас обсуждается возможность на территории Северной столицы организовать подразделение РАНа. С большой долей вероятности, оно будет носить историческую направленность. На данный момент предложение уже направлено на рассмотрение в Министерство финансов и Министерство науки России. Специалисты займутся проработкой вопроса в ближайшее время.

Напомним, что следующие собрания членов РАН состоятся 13 и 14 ноября в Москве.

Ранее Piter.tv писал новость о том, что Вячеслав Макаров наградил мать Полтавченко золотой медалью.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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