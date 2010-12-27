В Петербурге может появиться историческое подразделение РАН

На данные нужды может понадобиться около одного миллиарда рублей.

В Петербурге может появиться отделение Российской академии наук. О запуске проекта сообщила вице-премьер татьяна Голикова во время встречи членов Центра фундаментальных исследований.

Спикер отметила, что сейчас обсуждается возможность на территории Северной столицы организовать подразделение РАНа. С большой долей вероятности, оно будет носить историческую направленность. На данный момент предложение уже направлено на рассмотрение в Министерство финансов и Министерство науки России. Специалисты займутся проработкой вопроса в ближайшее время.

Напомним, что следующие собрания членов РАН состоятся 13 и 14 ноября в Москве.

Ранее Piter.tv писал новость о том, что Вячеслав Макаров наградил мать Полтавченко золотой медалью.

Фото: Piter.tv