Вячеслав Макаров наградил мать Полтавченко золотой медалью

Петербурженка удостоилась чести как ветеран "Аэрофлота".

Председатель петербургского ЗакСа вручил награду матери экс-губернатора города Полтавченко за продолжительную работу в "Аэрофлоте". Женщина получила золотую медаль в рамках программы "Герои нашего времени". Известно, что местная жительница является трудовым ветераном компании.

О награждении Нины Полтавченко рассказали в пресс-службе Парламента Северной столицы. Церемония состоялась днем 12 ноября в ТЮЗе имени Брянцева. Организаторы сосредоточились на тематике освоения человечеством космоса и неба.

Напомним, что проект создан при поддержке ЗакСа Петербурга.

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