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Вячеслав Макаров наградил мать Полтавченко золотой медалью
Сегодня, 12:32
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Вячеслав Макаров наградил мать Полтавченко золотой медалью

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Петербурженка удостоилась чести как ветеран "Аэрофлота".

Председатель петербургского ЗакСа вручил награду матери экс-губернатора города Полтавченко за продолжительную работу в "Аэрофлоте". Женщина получила золотую медаль в рамках программы "Герои нашего времени". Известно, что местная жительница является трудовым ветераном компании.

О награждении Нины Полтавченко рассказали в пресс-службе Парламента Северной столицы. Церемония состоялась днем 12 ноября в ТЮЗе имени Брянцева. Организаторы сосредоточились на тематике освоения человечеством космоса и неба.

Напомним, что проект создан при поддержке ЗакСа Петербурга.

Ранее Piter.tv рассказывал о том, что Исаакиевский собор лидирует во всенародной онлайн-акции "Мой любимый музей".

Фото: Pixabay.com

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Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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