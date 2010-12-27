Исаакиевский собор лидирует во всенародной онлайн-акции "Мой любимый музей"

Три петербургских музея входят в рейтинг из 10 культурных учреждений России.

Россияне выбирают самый популярный и востребованный музей страны. В топ-три попал Исаакиевский собор, который располагается в Санкт-Петербурге. Сейчас государственный музей-памятник занимает лидирующую позицию по сравнению с другими участниками голосования. В лучшую десятку также вошли еще два объекта Северной столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

Догоняют Исаакий музей-усадьба Рахманинова "Ивановка", который находится в Тамбовской области, а также Алтайский мемориальный музей космонавтики имени Титова.

Напомним, что голосование проводится в рамках акции "Мой любимый музей", организованной при поддержке Минкульта. Жители страны могут выбрать лучшее заведение путем интернет-голосования.

Фото: Piter.tv