Пятилетний Тимофей выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Мальчик выступил в юмористическом шоу "Рассмеши комика. Дети".

Пятилетний Тимофей Бородавкин из Белоруссии выиграл 120 тысяч рублей за шутку про Владимира Зеленского. Мальчик выступил с юмористическим номером на шоу "Рассмеши комика. Дети" на студии "Квартал-95".

Маленький участник шоу спел песню о кузнечике, немного изменив концовку: "В траве сидел кузнечик. Зелененький он был. Представьте себе: Зеленский — президент!"

Зал и члены жюри разразились громким хохотом и овациями после выступления Тимофея. В итоге мальчик выиграл 50 тысяч гривен, что равняется 120 тысячам рублей.

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Видео: YouTube / Ё-МОЁ