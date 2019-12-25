Пятиклассница попала под колеса Mitsubishi в Ленобласти

За рулем иномарки находился 73-летний пенсионер.

Вечером 13 декабря во Всеволожском районе Ленобласти произошла авария, в результате которой пострадала 11-летняя девочка, ученица 5 класса. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьница попала под колеса Mitsubishi около 18 часов на автодороге "Петербург — Морье". За рулем иномарки находился 73-летний житель Всеволожска. Он сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшую с различными повреждениями в состоянии средней степени тяжести доставили во Всеволожскую ЦРБ. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что полицейские Приозерского района проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок.

Фото: Piter.TV