Киев рассказал о состоянии пострадавших на Донбассе.

Пятеро украинских военнослужащих получили ранения под обстрелом ДНР и ЛНР на Донбассе. Об этом рассказали представители Штата Операции объединенных сил на собственном аккаунте на Facebook. По версии военнослужащих Киева, солдаты пострадали из-за огня, открытого со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Стрельба велась по населенным пунктам Причепиловка, Новоалександровка, Нью-Йорк (бывшее Новгородское) и Песчаное.

В ООС рассказали, что противник стрелял из противотанковых станковых гранатометов, ракетных комплексов, крупнокалиберных минометов и пулеметов. В настоящее время состояние одного из раненых оценивается медиками как тяжелое, остальных - как удовлетворительное.

В ЛНР и ДНР отчитались о стрельбе по таких населенным пунктам как Веселое, Старомихайловка, Новоласпа (находятся под контролем самопровозглашенных республик). В частности, удары наносились по мирному населению и гражданским зданиям. При этом жертв нет.

Фото: Facebook / Командування обєднаних сил ЗС України