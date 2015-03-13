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Пять вертолетов будут тушить лесные пожары в Рязанской области

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Два вертолета будут предоставлены от МЧС России.

Пять вертолетов будут тушить лесные пожары в Рязанской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По состоянию на 31 августа в Рязанской области продолжается распространение лесных пожаров по лесной подстилке. В пресс-службе ведомства отметили, что ситуацию осложняют сильный ветер, жара и отсутствие осадкой. В тушении пожара примут два воздушных суд от МЧС России и три от Московского авиационного центра.

Также в ГУ МЧС по региону сообщили, что в ликвидации пожаров задействованы парашютисты-десантники и волонтеры. Всего в общей сумме участвуют более шести тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники.

Ранее мы сообщали, что площадь пожаров в Рязанской области выросла почти в четыре раза за сутки.

Видео: МЧС России

Теги: вертолеты, лесные пожары, рязанская область, тушение пожара
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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