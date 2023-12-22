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Пьяному петербуржцу придется заплатить за разбитую остановку 70 тыс. рублей
Сегодня, 11:34
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Пьяному петербуржцу придется заплатить за разбитую остановку 70 тыс. рублей

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Правоохранители завели уголовное дело.

В Петербурге задержали подозреваемого в вандализме. Инцидент произошел 22 февраля, когда поздним вечером житель Северной столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил остановку общественного транспорта у дома 51 на Новочеркасском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

Материальный ущерб составил 70 тыс. рублей.  Правоохранители завели уголовное дело. Полицейские задержали 36-летнего подозреваемого. Ему вменяют статью "Вандализм". 

Ранее мы писали, что росгвардейцы задержали в Петербурге мужчин, снимавших ТЭЦ с квадрокоптера.

Фото: Piter.tv

 

Теги: новочеркасский проспект, полиция, разбил остановку
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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