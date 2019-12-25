Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Пулково

Актера театра "Современник" Михаила Ефремова не пустили на самолет компании airBaltic, который из Пулково отправлялся в Ригу. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.
Актёр пытался пройти на борт, при этом сильно шатался, поэтому было принято решение не пускать Ефремова в самолёт. Также на него завели административное дело.
В Петербурге днем ранее состоялся спектакль по книге Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота", где главную роль играет Михаил Ефремов.
Фото: кадр из фильма "Одесский пароход"
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