  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Пулково
Сегодня, 15:06
71
nastya960

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Пулково

0 0

Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Актера театра "Современник" Михаила Ефремова не пустили на самолет компании airBaltic, который из Пулково отправлялся в Ригу. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на источник.

Актёр пытался пройти на борт, при этом сильно шатался, поэтому было принято решение не пускать Ефремова в самолёт. Также на него завели административное дело.

В Петербурге днем ранее состоялся спектакль по книге Виктора Пелевина "Чапаев и Пустота", где главную роль играет Михаил Ефремов.

Фото: кадр из фильма "Одесский пароход"

Теги: михаил ефремов, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии