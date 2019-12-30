Заявителя задержали в квартире на улице Летчика Пилютова.

В минувшее воскресенье, 20 января, стало известно, что пьяный аноним "заминировал" самолет в Пулково. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник позвонил в полицию и заявил, что он заминировал самолёт в Пулково. Известно, что "минер" был изрядно пьян. В итоге полицейские быстро вычислили телефонного хулигана. Им оказался 43-летний петербуржец. Его задержали в квартире на улице Летчика Пилютова.

В Пулково провели соответствующий осмотр, опасных предметов не обнаружили. В итоге по факту заведомо ложного сообщение об акте терроризма на пьяного рецидивиста возбудили уголовное дело.

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Фото:pixabay