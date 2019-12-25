Пьяный петербуржец поджег чужую "ГАЗель" на Пискаревском

Около 10 вечера в четверг, 8 октября, в полицию сообщили о горящей на Пискаревском проспекте "ГАЗели". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, автомобиль вспыхнул к дома №37.
Прибывшие на место полицейские сразу же задержали подозреваемого в поджоге машины, им оказался нетрезвый 68-летний мужчина. Из хулиганских побуждений горожанин решил навредить имуществу, принадлежащей 59-летней местной жительнице. Из-за поджога на "ГАЗели" частично выгорел тент.
В отношении хулигана составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, то у пункта оплаты на ЗСД в Курортном районе сгорел грузовик.
Фото: pixabay
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