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Пьяный петербуржец поджег чужую "ГАЗель" на Пискаревском
Сегодня, 9:42
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himif

Пьяный петербуржец поджег чужую "ГАЗель" на Пискаревском

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На машине частично выгорел тент.

Около 10 вечера в четверг, 8 октября, в полицию сообщили о горящей на Пискаревском проспекте "ГАЗели". Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, автомобиль вспыхнул к дома №37.

Прибывшие на место полицейские сразу же задержали подозреваемого в поджоге машины, им оказался нетрезвый 68-летний мужчина. Из хулиганских побуждений горожанин решил навредить имуществу, принадлежащей 59-летней местной жительнице. Из-за поджога на "ГАЗели" частично выгорел тент.

В отношении хулигана составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, то у пункта оплаты на ЗСД в Курортном районе сгорел грузовик.

Фото: pixabay

Теги: поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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