Пьяный на каршеринге занырнул в реку в гатчинском парке

Машина плавала в воде вверх тормашками.

В ночь на 3 марта сотрудники МЧС вылавливали из реки в Гатчинском районе Ленобласти каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai. Машина занырнула в воду с моста и плавала там вверх тормашками. В группе "18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО" появились фотографии с места происшествия.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть около 03:10 ночи. Водитель каршеринга, проезжая по Пильненской дороге, заехал на территорию пейзажного парка Зверинец. Сломав на мосту перила, иномарка опрокинулась в реку Колпанскую.

Отмечается, что водитель авто был сильно пьян. Однако ему и его двум пассажирам повезло – никто из них не пострадал. Они смогли самостоятельно выбраться из машины, от госпитализации отказались.

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Фото: ВКонтакте / 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО