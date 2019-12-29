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Пьяный на каршеринге занырнул в реку в гатчинском парке
Сегодня, 12:11
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Alena_Zinovieva

Пьяный на каршеринге занырнул в реку в гатчинском парке

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Машина плавала в воде вверх тормашками.

В ночь на 3 марта сотрудники МЧС вылавливали из реки в Гатчинском районе Ленобласти каршеринговый автомобиль Nissan Qashqai. Машина занырнула в воду с моста и плавала там вверх тормашками. В группе "18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО" появились фотографии с места происшествия.

Информация о ДТП поступила в дежурную часть около 03:10 ночи. Водитель каршеринга, проезжая по Пильненской дороге, заехал на территорию пейзажного парка Зверинец. Сломав на мосту перила, иномарка опрокинулась в реку Колпанскую.

Отмечается, что водитель авто был сильно пьян. Однако ему и его двум пассажирам повезло – никто из них не пострадал.  Они смогли самостоятельно выбраться из машины, от госпитализации отказались.

Ранее мы писали, что Renault разорвало на части после ДТП на Петербургском шоссе.

Фото: ВКонтакте / 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЛО

Теги: авария, каршеринг, пьяный водитель
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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