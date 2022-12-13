Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии

Мужчине назначили двое суток ареста и административный штраф.

Пьяный житель Москвы спустился на рельсы в метро ради фотосессии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел на станции "Павелецкая". Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился на рельсы, чтобы сделать фотографии. Он продолжал делать съемку, пока не увидел прибывающий поезд, а затем выбрался на платформу.

Полицеские задержали хулигана на месте. Им оказался 27-летний житель столицы. На него составили протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и нарушении требований в области транспортной безопасности. Мужчине назначили двое суток ареста и административный штраф.

Ранее мы сообщали, что мужчина избил пенсионера в московском метро.

Видео: YouTube / МВД МЕДИА