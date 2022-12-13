Пьяный москвич спустился на рельсы в метро ради фотосессии

Пьяный житель Москвы спустился на рельсы в метро ради фотосессии. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошел на станции "Павелецкая". Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спустился на рельсы, чтобы сделать фотографии. Он продолжал делать съемку, пока не увидел прибывающий поезд, а затем выбрался на платформу.
Полицеские задержали хулигана на месте. Им оказался 27-летний житель столицы. На него составили протоколы о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и нарушении требований в области транспортной безопасности. Мужчине назначили двое суток ареста и административный штраф.
Ранее мы сообщали, что мужчина избил пенсионера в московском метро.
Видео: YouTube / МВД МЕДИА
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