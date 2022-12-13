Мужчина избил пенсионера в московском метро

Прокуратура контролирует привлечение гражданина к ответственности по статье 116 УК РФ.

Прокуратура российской столицы рассказала о том, что 41-летний мужчина из хулиганских побуждений избил пенсионера. Инцидент зафиксирован камерами видеонаблюдения в вагоне московского метрополитена. Злоумышленник причинил 69-летнему пострадавшему телесные повреждения. После этого медицинскому персоналу пришлось оказывать помощь пациенту. В настоящее время специалисты из надзорного ведомства по городу контролируют вопрос привлечение подозреваемого лица к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ за побои.

Россиянин избил в подъезде жену, затащил ее в лифт за волосы и попал на видео.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы