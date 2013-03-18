Пьяный автомобилист сбил двух пешеходов в Екатеринбурге

Один из них находится в тяжелом состоянии.

В центре Екатеринбурга водитель на большой скорости выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. Об этом информирует портал "Е1".

Очевидцы ЧП утверждают, что виновник дорожно-транспортного происшествия был нетрезв. На место происшествия были отправлены два автомобиля скорой помощи.

По данным СМИ, состояние одного из пострадавшего медики оценили как тяжелое. Он был госпитализирован. Водителя отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее в Свердловской области погибли шесть человек при столкновении автобуса с остановкой. 15 человек были отправлены в больницу. Причиной ДТП стал отказ тормозов транспортного средства.

Видео: ВК/Инцидент Екатеринбург