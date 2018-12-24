Пьяная женщина угрожала взорвать собственный дом на Малой Балканской

Об этом она сообщила в полицию. Они оперативно выехали на место происшествия.

В субботу, 16 ноября, в отделение полиции в Петербурге позвонила женщина, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, и пообещала взорвать жилой дом на Малой Балканской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Звонок в полицию поступил в 11.51. Женщина сообщила, что готовится совершить подрыв жилого здания, так как родственники не пускают ее домой. Полиция тут же выехала на место и обнаружила нетрезвую гражданку. Ее задержали и доставили отдел. Выяснилось, что 39-летняя гражданка нигде не работает. При досмотре полиция не нашла опасных взрывчатых веществ.

Сейчас в отношении "лже-минерши" составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения), а также возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

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