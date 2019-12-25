Путина расстроило поражение сборной России на ЧМ-2021 по хоккею

Пресс-секретарь президента не знает, смотрел ли он матч полностью.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, как президент России Владимир Путин отреагировал на поражение сборной в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборной Канады. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства сообщает РИА Новости.

Путин, как и все неравнодушные к этому вопросу россияне, расстроился. Песков отметил, что не знает, смотрел ли президент матч от начала до конца.

Россия уступила Канаде в четвертьфинале ЧМ-2021 в четверг, 3 июня. В основное время команды забросили по одной шайбе, но в дополнительное время канадцы смогли вырвать одно очко.

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