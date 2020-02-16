Путин заявил о противниках идеи о бесплатном питании в школах

Об этом президент рассказал в эфире передачи на канале "Россия 1" под названием "Москва. Кремль. Путин".

Президент России рассказал членам рабочей группы по изменению Конституции РФ, что у инициативы по обеспечению учащихся начальных классов бесплатным питанием нашлись и противники. Владимир Путин уточнил, что принятие инициативы далось непросто.

Инициатива об обеспечении всех учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием президент России озвучил 15 января в рамках ежегодного Послания Федеральному собранию.

Этот вопрос стал наиболее острым после жалобы матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян. Женщина пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который питается кашей из рациона льготников. А остальные школьные товарищи получают котлеты с гарниром. Петицию с требованием организовать питание детей по одинаковому меню подписали более 45 тысяч человек.