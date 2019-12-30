Он заявил, что все школьники должны чувствовать себя в равных условиях.

В среду, 15 января, стало известно о том, что в России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы. Об этом Владимир Путин заявил во время послания Федеральному Собранию.

"Все должны чувствовать себя в равных условиях", — заявил Путин.

Напомним, что этот вопрос стал наиболее острым после жалобы матери троих детей из Волгограда Лилит Петросян. Женщина пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который питается кашей из рациона льготников. А остальные школьные товарищи получают котлеты с гарниром. Петицию с требованием организовать питание детей по одинаковому меню подписали более 45 тысяч человек.

Отметим, что в регионах существует разный подход к питанию льготных и нельготных категорий детей. Например, в Удмуртии школьники питаются за счет родительских взносов.

Ранее мы сообщали о том, что Путин предложил выдавать материнский капитал семьям с первым ребёнком.

Видео:UATV Russian