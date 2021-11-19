Путин заявил о пересечении бомбардировщиками НАТО красных линий

Глава РФ рассказал о дестабилизирующих действиях военного альянса у границ РФ.

Российский президент Владимир Путин заявил о пересечении стратегическими бомбардировщиками НАТО красных линий. Такое заявление глава государства сделал во время выступления на расширенной коллегии внешнеполитического ведомства. Политик уточнил, что иностранные самолеты летают в пределах 20 километров от государственных границ. При этом на воздушных бортах находится опасное оружие. Такие ситуации в РФ назвали "выходом за рамки допустимого поведения".

Они, как известно, несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Владимир Путин, президент РФ

Политик напомнил, что Москва понимает, что имеет дело с очень своеобразными партнерами, которые позволяют себе относиться к предупреждением очень поверхностно. Еще в начале ноября Путин обратил внимание Ангелы Меркель на то, что провокационная деятельность США у границ РФ носит дестабилизирующий и опасный характер, особенно в регионе Черного моря.

Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом.

Фото и видео: kremlin.ru