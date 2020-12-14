Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом

По мнению российского лидера, западные страны поверхностно относятся к предостережениям Москвы на красных линиях.

Президент России Владимир Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе. Об этом он заявил, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

По мнению российского лидера, западные страны поверхностно относятся к предостережениям Москвы на красных линиях. Именно поэтому он обратился к дипломатам с требованием добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ.

Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт. Владимир Путин, президент РФ

Путин подчеркнул ненадежность западных партнеров и упрекнул их в легком отказе от любых прежних договоренностей. При этом, глава государства, не исключает работы над достижением гарантий.

Ранее мы сообщили, что Путин оценил ситуацию на армянско-азербайджанской границе.

Видео: YouTube / Россия 24