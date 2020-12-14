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Путин призвал сохранять напряжение в отношениях с Западом

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По мнению российского лидера, западные страны поверхностно относятся к предостережениям Москвы на красных линиях.

Президент России Владимир Путин призвал сохранять состояние напряжения на Западе. Об этом он заявил, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России.

По мнению российского лидера, западные страны поверхностно относятся к предостережениям Москвы на красных линиях. Именно поэтому он обратился к дипломатам с требованием добиваться обеспечения серьезных и долгосрочных гарантий безопасности границ.

Нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно дольше, чтобы им в голову не пришло устроить на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт.

Владимир Путин, президент РФ

Путин подчеркнул ненадежность западных партнеров и упрекнул их в легком отказе от любых прежних договоренностей. При этом, глава государства, не исключает работы над достижением гарантий.

Ранее мы сообщили, что Путин оценил ситуацию на армянско-азербайджанской границе.

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: запад, политика, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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