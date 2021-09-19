В своем вступительном слове российский лидер поздравил Субианто с избранием на должность президента республики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией. Об этом он заявил на встрече с новым индонезийским лидером Прабово Субианто.

Субианто прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча с Путиным прошла в Кремле. В своем вступительном слове российский лидер поздравил Субианто с избранием на должность президента республики.

Надеюсь, что все что было задумано, запланировано на российско-индонезийском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин провел встречу с гендиректором "Ростеха".

Видео: kremlin.ru