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Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией

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В своем вступительном слове российский лидер поздравил Субианто с избранием на должность президента республики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией. Об этом он заявил на встрече с новым индонезийским лидером Прабово Субианто.

Субианто прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча с Путиным прошла в Кремле. В своем вступительном слове российский лидер поздравил Субианто с избранием на должность президента республики.

Надеюсь, что все что было задумано, запланировано на российско-индонезийском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин провел встречу с гендиректором "Ростеха".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, индонезия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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