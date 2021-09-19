Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией. Об этом он заявил на встрече с новым индонезийским лидером Прабово Субианто.
Субианто прибыл в Москву с официальным визитом. Встреча с Путиным прошла в Кремле. В своем вступительном слове российский лидер поздравил Субианто с избранием на должность президента республики.
Надеюсь, что все что было задумано, запланировано на российско-индонезийском направлении не только сохранится, но и под вашим руководством приобретет новый импульс.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин провел встречу с гендиректором "Ростеха".
Видео: kremlin.ru
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