Российская экономика восстановится после пандемии COVID-19 уж в 2021 году.

Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике пройден. Об этом российский президент рассказал в интервью для журналиста Сергея Брилева. Трансляция велась на телеканале "Россия 24".

Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено Владимир Путин, президент России

Политик отметил, что российская экономика пережила пандемию коронавируса лучше многих стран благодаря своевременным правительственным решениям. Путин заметил, что мировая экономика показывает падение ВВП на 5%. В период кризиса 2008-2009 годов этот показатель достигал отметки в 0,1%. По словам российского лидера, сейчас кризис в мировой экономике многие эксперты сравнивают с Великой депрессией 1930-ых годов, а также с послевоенными годами.

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Фото: Piter.tv