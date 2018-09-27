Путин заявил, что Западу не хватает "украинского пушечного мяса"

Глава России считает, что в борьбу Запада против России могут быть брошены поляки и литовцы.

Страны коллективного Запада планирует в дополнение к "украинскому пушечному мясу" пустить в расход поляков, литовцев и всех остальных жителей европейских государств, кого ему не жалко. Такое мнение в ходе выступления на заседании Совета по безопасности с постоянными членами заявил глава государства Владимир Путин.Российский президент не исключает, что польские власти вынашивают "реваншистские планы", но при этом не говорят правду своему народу.

А правда заключается в том, что украинского пушечного мяса Западу уже явно не хватает, недостаточно. Поэтому в ход планируют пустить новый расходный материал - самих поляков, литовцев и далее по списку, всех, кого не жалко. Владимир Путин, президент России

Путин заявил, что Запад разочарован результатами наступления ВСУ.

Фото и видео: Kremlin.ru