Путин расширил действие налога для самозанятых до 19 регионов России

Ставка составляет 4% от доходов, полученных гражданами от физических лиц и 6% от юрлиц.

Президент России Владимир Путин подписал закон о взимании налогов с самозанятых. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон с 1 января 2020 года распространится на 19 регионов-доноров и регионов с городами-миллионниками России. Данный налог является экспериментальным и уже действует в Москве, Московской и Калужской областях. Также налоговый эксперимент проводится на территории Татарстана.

С нового года налог для самозанятых распространится на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Нижегородскую, Омскую, Новосибирскую, Воронежскую, Ростовскую, Волгоградскую, Самарскую, Свердловскую, Тюменскую, Сахалинскую и Челябинскую области, на Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также республику Башкортостан.

Ставка составляет 4% от доходов, полученных гражданами от физических лиц и 6% от юрлиц. Отмечается, что налоговая ставка остается неизменной в течение всего эксперимента. Ранее в Федеральной налоговой службе отметили особенности данного вида налогообложения, среди которых упрощенный порядок регистрации, отсутствие контрольно-кассовой техники, отчетности. Все эти условия оказались востребованными для россиян.