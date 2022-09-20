Глава РФ рассказал о братском народе, которому Москва всегда будет оказывать помощь.

Российский президент Владимир Путин выступил за сохранение суверенитета Сербии. Об этом глава государства упомянул в ходе выступления на торжественной церемонии вручения иностранными послами верительных грамот. Политик добавил, что контакты ведутся на основе международного права, а также при опоре на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН

Будем и впредь оказывать сербским друзьям всестороннюю поддержку в отстаивании легитимных прав и интересов Сербии, защите ее государственного суверенитета и территориальной целостности. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ напомнил о том, что Россию и Сербию связывают отношения стратегического партнерства, а также традиции дружбы, историческая и культурная близость народов, духовная связь с братской республикой. Владимир Путин рассказал дипломатам о том, что регулярно обсуждает с президентом Александром Вучичем как по телефону, так и личных встречах основополагающие вопросы двустороннего развития контактов. В Москве ценят курс Белграда по сохранению взвешенной позиции, стремление к проведению независимого внешнеполитического курса, а также углубление диалога в экономической, торговой, научно-технической и гуманитарной сферах.

Путин назвал Россию гарантом урегулирования в Приднестровье.

Фото и видео: Kremlin.ru