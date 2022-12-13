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Путин высоко оценил отношения России с Китаем

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По его словам, Москва и Пекин достигают новых рубежей.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения России с Китаем. Об этом он заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

Глава государства отметил, что в Китае прошли важные внутриполитические мероприятия, которые способствуют укреплению страны. Он добавил ,что отношения Москвы и Пекина развиваются так, как и планировалось в предыдущие годы.

Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей.

Владимир Путин, президент России

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, китай, отношения, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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