Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения России с Китаем. Об этом он заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.
Глава государства отметил, что в Китае прошли важные внутриполитические мероприятия, которые способствуют укреплению страны. Он добавил ,что отношения Москвы и Пекина развиваются так, как и планировалось в предыдущие годы.
Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей.
Владимир Путин, президент России
Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга.
Видео: kremlin.ru
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