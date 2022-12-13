По его словам, Москва и Пекин достигают новых рубежей.

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил отношения России с Китаем. Об этом он заявил на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии КНР Ван И.

Глава государства отметил, что в Китае прошли важные внутриполитические мероприятия, которые способствуют укреплению страны. Он добавил ,что отношения Москвы и Пекина развиваются так, как и планировалось в предыдущие годы.

Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей. Владимир Путин, президент России

Ранее Лавров заявил, что Москва и Пекин готовы защищать интересы друг друга.

Видео: kremlin.ru